Госдума рассмотрит закон об уголовной статье за предоставление платных магических услуг

В Госдуму на рассмотрение внесут законопроект о внедрении уголовного наказания за предоставление платных магических услуг. Инициатором выступил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Документ поправок должен внести изменения в статью УК РФ о мошенничестве,вымогательстве и организации преступного сообщества. Более того, если поправки будут приняты, то руководства телеканалов должны будут закрыть передачи, посвященные колдовству и экстрасенсорике.

«Кажется, что тут такого — просто развлекательная программа, шоу, но на самом деле эффект очень страшный. Люди реально начинают верить во все это, потому что это показывают на федеральных каналах. Конечно, это надо останавливать и защитить наших граждан от подобного зла»,

— считает депутат.