Ксения Собчак собирается после выборов создать политическую партию

Телеведущая Ксения Собчак, ранее объявившая о планах баллотироваться в президенты РФ, планирует создать политическую партию после выборов. Об этом она заявила в программе Hard Day’s Night на телеканале «Дождь».

«Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой „против всех“, потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах», — сказала она.

Телеведущая выразила надежду, что президентские выборы станут «отправной точкой большого правого движения», о возрождении которого в России она мечтает. В эту субботу Ксения Собчак открыла предвыборный штаб в Петербурге, который возглавил бывший активист движения «Весна» Николай Артеменко.

По материалам «ДП»