В Сбербанке заявили об ошибочных списаниях денег с карт клиентов

В Сбербанке рассказали о том, что с некоторых карт произошло ошибочное списание средств по «несостоявшимся операциям» и пообещали восстановить баланс в ближайшее время.

«Сегодня по некоторым банковским картам зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Восстановление баланса будет выполнено автоматически в ближайшее время», — сообщает автоответчик при звонке в call-центр банка.

30 ноября Сбербанк сообщил о техническом сбое, в результате которого клиенты организации испытывали трудности при снятии наличных и оплате покупок через терминал. В Twitter интернет-пользователи также писали о некорректной работе приложения «Сбербанк-онлайн»: при попытке перевести деньги с помощью сервиса приложение сообщало, что услуга «временно недоступна».

По материалам «ДП»