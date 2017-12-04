В Петербурге открыли предвыборный штаб Ксении Собчак

В Петербурге на улице Рылеева открылся предвыборный штаб Ксении Собчак. Телеведущая и кандидат в президенты РФ лично выступила перед пришедшими на открытии. Она затронула тему судебного процесса по делу Алексея Улюкаева, передачи Исаакиевского собора РПЦ и проблемы российских женщин.

«Судебная система чудовищна. Справедливо человек осужден или несправедливо – человеческое достоинство унижается каждый день», — добавила она.

Предвыборный штаб в городе возглавил федеральный координатор движения «Весна» Николай Артеменко. По его мнению, Ксения Собчак может стать единственным кандидатом, который будет озвучивать на выборах оппозиционную повестку.

Фото: Давид Френкель