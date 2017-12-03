Александр Масляков продолжит вести КВН, вопреки увольнению

Александр Масляков продолжит вести Высшую лигу КВН, несмотря на свое увольнение с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН». Об этом рассказали на официальной странице «Международного союза КВН» в социальной сети «ВКонтакте».


«Друзья! Не путайте профессию телеведущего и гендиректора ГУП» – отметили администраторы одноименного паблика.

  • Источник: vk.com/kvnofficial

1 декабря стало известно, что Александр Масляков уволился с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» по собственной инициативе. Однако Transparency International сообщала, что Маслякову пришлось покинуть свою должность из-за коррупционного скандала.

В свою очередь, власти Москвы опровергли слухи о причастности основателя и ведущего КВН Александра Маслякова к корупционному скандалу. По словам источника в департаменте имущества Москвы, Масляков оставил пост гендиректора ГУП «ММЦ Дом КВН» 24 июля исключительно по собственному желанию.


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