Александр Масляков продолжит вести КВН, вопреки увольнению

1 декабря стало известно, что Александр Масляков уволился с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» по собственной инициативе. Однако Transparency International сообщала, что Маслякову пришлось покинуть свою должность из-за коррупционного скандала.

В свою очередь, власти Москвы опровергли слухи о причастности основателя и ведущего КВН Александра Маслякова к корупционному скандалу. По словам источника в департаменте имущества Москвы, Масляков оставил пост гендиректора ГУП «ММЦ Дом КВН» 24 июля исключительно по собственному желанию.