В список книг для чиновников не вошло ни одно художественное произведение, однако закупленные книжки можно разделить на категории: историческая и детская литература, пособия для улучшения жизни и другие практические пособия.

Например, в сочинениях Старикова можно увидеть «Единый учебник истории России с древних времен до 1917 года. С предисловием Николая Старикова», «Необъявленная война. Россия в огненном кольце», «1917. Разгадка «русской» революции». Его пытается теснить Дмитрий Goblin Пучков. Экспедиция заказала книги «Война на уничтожение. Что готовил Третий Рейх для России. Предисловие Дмитрий Goblin Пучков» и «Самогон. Дмитрий Goblin Пучков».

Чиновники также хотят изучать психологию – в закупку вошли книги «Психологическое консультирование. Стандарт третьего поколения», «Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся» и, удивительное, «Психофилософия. Книга для тех, кто перепутал себя с камнем», «Закон «джунглей».

Сложно ответить, зачем чиновникам понадобилась детская литература, однако и там можно найти интересные варианты: «Как нарисовать котиков — веселых обормотиков за 30 секунд», «Еженедельник. Без кота жизнь не та!», а также истории про зайчика Севу («Зайчик Сева взял чужое! Полезные сказки», «Зайчик Сева обиделся!» или «Зайчик Сева просит прощения!»).

Из практических пособий чиновники заинтересовались изучением ПДД, жизнью кишечника («Жизнь кишечника. Борьба за бактерии») и даже способами выжить («Здоровье человека в нездоровом мире»)