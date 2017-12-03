Глава Роскомнадзора рассказал о пользе интернета



Жаров добавил, что электронные сервисы «меняют подходы к управлению», а также отметил, что сейчас экономика активно переходит в цифровой формат, что также является весьма «предсказуемой тенденцией, основанной на развитии сети Интернет».

При этом глава Роскомнадзора отметил, что отсутствие «международно-правовых механизмов» в современном обществе значительно усложняет процессы предотвращения и урегулирования межгосударственных конфликтов в информационном пространстве. Эта ситуация, по его словам, «затрудняет формирование системы международной информационной безопасности, направленной на достижение стабильности и равноправного партнерства».

Напомним, летом Роскомнадзор грозился заблокировать мессенджер Telegram, а в ноябре требовал запретить флагманские смартфоны для несовершеннолетних.