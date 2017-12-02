«Биг-дейта, машин лёрнинг?»: Герман Греф в рекламе повторил мем про себя и Сбербанк

Герман Греф вспомнил мем, который возник после видео, на котором глава Сбербанка рассказывал про блокчейн и искусственный интеллект. Находчивые интернет-пользователи следом напомнили ему о проблемах с невозможностью перевыпуска платежных карт банка в разных отделениях.