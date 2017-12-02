«Биг-дейта, машин лёрнинг?»: Герман Греф в рекламе повторил мем про себя и Сбербанк
Герман Греф вспомнил мем, который возник после видео, на котором глава Сбербанка рассказывал про блокчейн и искусственный интеллект. Находчивые интернет-пользователи следом напомнили ему о проблемах с невозможностью перевыпуска платежных карт банка в разных отделениях.
В мае Сбербанк разрешил своим пользователям перевыпускать карты в любом отделении по всей стране. Так, правило «Где карту открывали – туда и идите» само собой отменилось.
1 декабря в интернете появился рекламный ролик студенческой олимпиады от Яндекса, в которой появился и сам Герман Греф, который повторил свои слова из популярного мема.
Посмотреть полную версию видеоролика можно здесь.
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