Александр Масляков уволился из КВН из-за коррупционного скандала

Президент Международного союза КВН Александр Масляков уволился с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» по собственной инициативе. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе союза. Ранее Transparency International сообщала, что Маслякову пришлось покинуть свою должность из-за коррупционного скандала.

Согласно расследованию организации, в 2011 году Владимир Путин на 50-летие КВН сделал подарок — собственное здание для проведения игр КВН. Бывший кинотеатр «Гавана», который был реконструирован за бюджетный счет, передали государственному унитарному предприятию (ГУП) «Московский молодежный центр «Планета КВН». Его директором был назначен Александр Масляков.

Масляков, несмотря на законодательный запрет на совмещение должностей руководителя предприятия и владельца бизнеса, остался учредителем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» («АМиК»), а с 2015 года стал индивидуальным предпринимателем.

«Таким образом, государственное имущество — бывший кинотеатр «Гавана» и земля под ним — транзитом через ГУП перешло компании, которая на 51% принадлежит частным лицам — семье Масляковых», — заявила Transparency International, которая обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку. После этого Маслякова уволили с должности директора ГУП.

Александр Масляков стал ведущим программы «Клуб веселых и находчивых» в 1964 году. Сейчас ему или членам его семьи принадлежат исключительные права на все, что выходит под маркой КВН.