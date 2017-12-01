День волонтера может стать официальным праздником в Петербурге

Комитет по законодательству одобрил введение в перечень памятных дат и праздников Петербурга Дня добровольца (волонтера). Его планируют отмечать 5 декабря, сообщает пресс-служба петербургского депутата Дениса Четырбока.

Волонтеры, чей труд полностью доброволен и не требует материального вознаграждения, присутствуют в каждой стране и благодаря их безвозмездным стараниям реализуются многие важные для развития государства экономические и социальные программы, уверены парламентарии.

Четырбок отметил, что День добровольца позволит проводить мероприятия, связанные с волонтерской деятельностью и рассказывать о ее сути. «Именно эти люди (волонтеры, — Прим. ред.) принимают участие в защите прав детей, организуют досуг и развивающие программы для детей-сирот, для больных СПИДом, для всех тех, кто остался незаслуженно забыт», — пояснил депутат. Он добавил, что праздник особенно актуален для Петербурга, где в добровольческое движение входят десятки тысяч человек.

По данным Союза социальной справедливости, в России добровольчеством занимаются около 10% населения. В основном это молодежь, большая часть которой — студенты, что объясняется наличием достаточного количества свободного времени и повышенной мобильностью. Генеральная Ассамблея ООН ввела праздник в 1985 году. С того времени он получил официальное название и международный статус. В России президент учредил День добровольца 27 ноября 2017 года.

По материалам «ДП»