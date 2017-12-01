В честь дня борьбы со СПИДом петербуржец просидел в шкафу без еды и воды 10 часов

Петербургский активист Борис Конаков проводит перформанс «Шкаф» в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом. Он уже провел в шкафу 10 часов без еды и воды и обещал просидеть там еще 20 часов. Конаков ведет трансляцию своей акции в Facebook.

Шкаф, в котором сидит активист, находится у него дома. «Шкаф находится в квартире, и этому есть простое объяснение. Шкаф — это метафора предрассудков, перформанс показывает, что люди могут подвергаться своим предрассудкам где угодно, хоть в своем жилье, хоть где. Поэтому я забрался в шкаф в своей квартире: со стороны кажется, что это просто шкаф и ничего не происходит», — пояснил он.