Купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся во всех городах России в декабре

В декабре банки по всей России адаптируют оборудование для приема новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей.

Первым городом, который получил доступ к банкнотам стала Москва, а также те регионы, изображения которых присутствуют на купюрах — Дальний Восток и Крым. В ближайшее время 200 и 2000 рублей должны появиться и во всех регионах страны. 

Напомним, официальная презентация новых купюр прошла 12 октября. Банкноты показала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.


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