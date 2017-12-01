10 переломных моментов, изменивших отношение к ВИЧ

Великий мор

Сегодня если не все, то большинство знают, что вирус иммунодефицита человека – не клеймо и не «печать греха», поражающая каких-то специальных грешников. Заразиться вирусом может любой человек при незащищенном половом контакте или использовании нестерильных шприцев. Но 35 лет назад эпидемия нового смертельного заболевания массово поразила именно гомосексуальных мужчин. Особенно в Сан-Франциско – «гей-столице свободного мира», городе, который был в 1970-х центром американской контркультуры и сексуальной революции.

«Эта утопия начала распадаться, когда в один день в 1981 году на витрине аптеки Star Pharmacy в Кастро (квартале, где жили преимущественно геи — Прим. ред.) появился написанный от руки плакат. На нем были фотографии частей тела, покрытых пурпурными пятнами. Сверху было написано «Рак геев», и шло предупреждение об опасности. Вскоре после этого газеты Сан-Франциско сообщили, что у небольшой группы местных молодых геев была диагностирована саркома Капоши – редкий вид рака, встречающийся обычно у пожилых мужчин еврейского или итальянского происхождения. Еще через пару месяцев некоторые газеты сообщили, что в гей-сообществе появились случаи пневмоцистного воспаления легких, другого редкого заболевания» — цитата из статьи «We were here» журнала Attitude.