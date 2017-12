10 переломных моментов, изменивших отношение к ВИЧ

Революционеры из ACT UP

Главные герои этой уличной общественной волны – легендарная группировка AСT UP, предпочитавшая дискуссиям и митингам акции прямого действия, радикальные и вызывавшие порой оторопь у самых либеральных геев и лесбиянок. Организация AIDS Coalition to Unleash Power была создана в марте 1987 года в Нью-Йорке активистом и адвокатом Ларри Крамером. Целью радикалов было привлечение внимания к эпидемии, улучшение медицинского обслуживания, законодательные изменения в пользу ВИЧ-позитивных людей. В течение нескольких лет AСT UP стала интернациональной.

Активисты ACT UP заливали бутафорской кровью публичные пространства, высыпали пепел, оставшийся от жертв СПИДа, на лужайку перед Белым домом, захватывали заседания комитетов по здравоохранению. Популярными акциями группы были так называемые Die-In («умирания»), когда активисты устилали своими неподвижными телами центральные площади городов, символизируя бессилие умирающих людей, которым никто не оказывает должной помощи.