В отделениях Сбербанка появятся кабины для онлайн-консультаций с врачами

С декабря в отделениях Сбербанка начнут устанавливать будки для онлайн-консультаций с врачами. Об этом сообщает «Коммерсант».

Консультации будут проводить специалисты компании DocDoc (80% которой Сбербанк выкупил в мае этого года) в рамках закона о телемедицине, который вступит в силу 1 января 2018 года. До этого время в течение декабря консультации будут проводить бесплатно.

Инициативу Сбербанка и DocDoc с установкой кабин для онлайн-консультаций с врачами в августе уже успели испытать сети аптек «Доктор Столетов» и «Озерки». В компании пообещали расширить проект за счет привлечения новых партнеров.