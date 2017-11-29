Появились фейковые приложения «Сбербанк Онлайн», заражающие смартфоны трояном

Сбербанк предупредил клиентов о созданных мошенниками фейковых приложениях «Сбербанк Онлайн» на операционной системе Android. По данным кредитной организации, они похожи на оригинальное приложение, но заражают смартфоны трояном.

С помощью вируса преступники получают доступ к данным клиента и его реальному аккаунту. «Нам известно о проблеме фиктивных мобильных банковских приложений. И мы, как крупнейший банк, конечно, тоже с ней сталкивались», — заявил RNS представитель пресс-службы Сбербанка, добавив, что в официальном приложении внедрен антивирус.

Банк призвал скачивать приложение только с официальных ресурсов, защищать свои устройства и проверять права на доступ к данным, которые запрашивает приложение. Ранее Group-IB сообщила о трояне-хамелеоне, который маскируется под Android-приложения ведущих российских банков в зависимости от запроса пользователей. Жертвами хакеров становились пользователи, которые вводили в поисковики запросы формата «скачать приложение банка ХХХ».

По материалам «ДП»