В Петербурге заработало приложение для сравнения цен на лекарства

В Петербурге компания «2ГИС» запустила сервис «Аптеки», который помогает найти лекарство по самой низкой цене рядом с домом или работой поближе. Приложение работает на Android и iOS, а также в десктопной версии.

Так, например стоимость витаминов «Супрадин» в разных аптеках может колебаться от 544 до 993 рублей. А если речь идет о покупке дорогостоящего препарата, например лекарства для профилактики ОКС «Брилинта», то разница может достигать нескольких тысяч рублей, пишет портал «Доктор Питер».

К приложению подключены 495 аптек: «Озерки», «ЛекОптТорг», «Родник здоровья», «Аптека доктора Живаго», «Столички» и другие сети. «Аптеки 2ГИС» работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Тольятти и Перми. Сервис доступен в виде сайта и приложений для Android и iOS.