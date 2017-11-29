Геям-болельщикам посоветовали не держаться за руки на ЧМ-2018

Футбольные болельщики-гомосексуалы получили рекомендации, как вести себя в России от исполнительного директора FARE (Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе) Пиара Поуэра.

Как пишет 29 ноября Daily Mail, Поуэр рекомендовал геям-болельщикам не держаться за руки в российских городах.«Мы советуем геям быть осторожными в любом месте, потому что видим, что там не приветствуются сообщества ЛГБТ. Такой же посыл для болельщиков тёмного цвета кожи и этнического меньшинства — поезжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны», — цитирует издание исполнительного директора FARE.

По данным СМИ, британские и немецкие сообщества ЛГБТ попросили Международную федерацию футбола (ФИФА) уточнить, смогут ли они ходить на матчи с радужными флагами. Ответ пока не получен.

Ранее сообщалось, что 47 процентов проданных билетов на ЧМ-2018 приходится на иностранцев. Среди них лидируют фанаты из США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии.

Чемпионат мира по футболу – 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны, в том числе в Петербурге.

По материалам «Фонтанки»