СМИ: Путин может дать интервью Юрию Дудю

Президент Владимир Путин может стать гостем программы "вДудь", автором которой ялвяется журналист Юрий Дудь. Как сообщили журналистам несколько источников в Кремле, главе государства подбирают современные форматы презентации в ходе предвыборной кампании.

Как пишут СМИ, если Путин решит, что выступление на ироничном Youtube-канале ему не подходит, то в качестве альтернативного варианта журналисты называют интервью с Владимиром Познером.

Кроме интервью, президент планирует публичные встречи с представителями различных сфер деятельности. На каждой из них будет обсуждаться профильный блок вопросов с последующей презентацией целевой части предвыборной программы.

Напомним, ранее Юрий Дудь рассказал в своем Instagram историю о футбольном болельщике, который пережил инсульт. Молодого человека по имени Петр вывели на поле во время матча Зенит-Спартак 27 ноября, чтобы он сделал первый удар по мячу.