Опубликован рейтинг самых «трезвых» и «пьющих» российских регионов

Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» представили рейтинг «трезвых» и «пьющих» регионов России. Чем выше позиция в рейтинге, тем менее «пьющим» его считают эксперты.



В этом году самыми «трезвыми» регионами признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. Верхние строчки также заняли Белгородская, Ростовская, Астраханская области. Карачаево-Черкесия и Ставропольский край. В десятку входит Волгоградская область и Кабардино-Балкария.



Регионом с самым большим количество пьющих жителей оказалась Магаданская область. Следом идут Ненецкий АО и Бурятия. В топ-10 «пьющих» регионов вошли также Чукотка, Пермский край и Нижегородская, Курганская, Амурская, Иркутская области и Забайкальский край.



Петербург в этот раз занял 37-ю строчку рейтинга. В прошлом году город находился на 30-м месте по уровню трезвости - авторы рейтинга сделали вывод, что петербуржцы стали пить больше, чем в прошлом году. Москва также опустила на четыре строчки вниз, заняв 32-ю строку рейтинга (в прошлом году — 28-ю).