«Ночлежка» начала собирать новогодние подарки для бездомных
Благотворительная организация «Ночлежка» начала сбор новогодних подарков для бездомных: с 27 ноября по 24 декабря их можно приносить по пяти адресам, узнать которые можно здесь. При этом за несколько дней до конца акции «Ночлежка» попросить горожан приносить мандарины и яблоки (если начать собирать их раньше, они испортятся). Раз в неделю волонтёры «Ночлежки» будут подсчитывать собранные подарки и обновлять информацию о недостающих продуктах и вещах на сайте и в соцсетях.
Что необходимо собрать:
- 65 коробок сахара рафинада
- 65 упаковок черного чая по 100 пакетиков
- конфеты – шоколадные и карамель – без ограничения
- 650 небольших упаковок печенья типа «Юбилейного»
- 650 упаковок пюре быстрого приготовления в твердой упаковке(лапшу тоже можно)
- 650 банок тушенки
- 650 банок рыбных консервов
- 650 тюбиков зубной пасты
- 650 зубных щеток
- 650 кусков туалетного мыла
- 100 упаковок гигиенических прокладок
- 650 пар носков размера 39-43
- 650 тюбиков детского крема
- 650 одноразовых станков для бритья
- 15 рулонов по 100 штук фасовочных пакетов.
- 650 экосумок
- 650 больших плотных пакетов маек.
Более того, в подарки для бездомных людей волонтёры проекта «Хурма» по всей стране вяжут 300 комплектов из тёплых шарфов, варежек, носков и шапок.
«Мы хотим, чтобы бездомные люди не чувствовали себя обделёнными вниманием в новый год. Это же главный праздник с детства для всех – а когда человек в беде, ему ещё больше нужно волшебство. Конечно, наши подарки не сотворят чуда: из-за банки тушёнки и тёплых носков человек в один момент не обретёт дом. Но он почувствует тепло заботы незнакомых добрых людей. Подкрепится, оденется потеплее – и у него будет больше шансов, чтобы пережить зиму и с помощью наших специалистов выбраться с улицы», – говорит Виктория Рыжкова, координатор акции «Мандаринка и тушёнка».
Перед новым годом волонтёры «Ночлежки» расфасуют все собранные продукты и вещи в подарочные наборы. Накануне праздника их вручат бездомным людям на стоянках «Ночного автобуса», в пунктах обогрева, на приёме в консультационной службе и в приюте организации.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.