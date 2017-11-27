«Ночлежка» начала собирать новогодние подарки для бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка» начала сбор новогодних подарков для бездомных: с 27 ноября по 24 декабря их можно приносить по пяти адресам, узнать которые можно здесь. При этом за несколько дней до конца акции «Ночлежка» попросить горожан приносить мандарины и яблоки (если начать собирать их раньше, они испортятся). Раз в неделю волонтёры «Ночлежки» будут подсчитывать собранные подарки и обновлять информацию о недостающих продуктах и вещах на сайте и в соцсетях.

Что необходимо собрать: 

  • 65 коробок сахара рафинада
  • 65 упаковок черного чая по 100 пакетиков
  • конфеты – шоколадные и карамель – без ограничения
  • 650 небольших упаковок печенья типа «Юбилейного»
  • 650 упаковок пюре быстрого приготовления в твердой упаковке(лапшу тоже можно)
  • 650 банок тушенки
  • 650 банок рыбных консервов
  • 650 тюбиков зубной пасты
  • 650 зубных щеток
  • 650 кусков туалетного мыла
  • 100 упаковок гигиенических прокладок
  • 650 пар носков размера 39-43
  • 650 тюбиков детского крема
  • 650 одноразовых станков для бритья
  • 15 рулонов по 100 штук фасовочных пакетов.
  • 650 экосумок
  • 650 больших плотных пакетов маек.

Более того, в подарки для бездомных людей волонтёры проекта «Хурма» по всей стране вяжут 300 комплектов из тёплых шарфов, варежек, носков и шапок.

«Мы хотим, чтобы бездомные люди не чувствовали себя обделёнными вниманием в новый год. Это же главный праздник с детства для всех – а когда человек в беде, ему ещё больше нужно волшебство. Конечно, наши подарки не сотворят чуда: из-за банки тушёнки и тёплых носков человек в один момент не обретёт дом. Но он почувствует тепло заботы незнакомых добрых людей. Подкрепится, оденется потеплее – и у него будет больше шансов, чтобы пережить зиму и с помощью наших специалистов выбраться с улицы», – говорит Виктория Рыжкова, координатор акции «Мандаринка и тушёнка».

Перед новым годом волонтёры «Ночлежки» расфасуют все собранные продукты и вещи в подарочные наборы. Накануне праздника их вручат бездомным людям на стоянках «Ночного автобуса», в пунктах обогрева, на приёме в консультационной службе и в приюте организации.


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