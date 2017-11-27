«Ночлежка» начала собирать новогодние подарки для бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка» начала сбор новогодних подарков для бездомных: с 27 ноября по 24 декабря их можно приносить по пяти адресам, узнать которые можно здесь. При этом за несколько дней до конца акции «Ночлежка» попросить горожан приносить мандарины и яблоки (если начать собирать их раньше, они испортятся). Раз в неделю волонтёры «Ночлежки» будут подсчитывать собранные подарки и обновлять информацию о недостающих продуктах и вещах на сайте и в соцсетях.

Что необходимо собрать:

65 коробок сахара рафинада

65 упаковок черного чая по 100 пакетиков

конфеты – шоколадные и карамель – без ограничения

650 небольших упаковок печенья типа «Юбилейного»

650 упаковок пюре быстрого приготовления в твердой упаковке(лапшу тоже можно)

650 банок тушенки

650 банок рыбных консервов

650 тюбиков зубной пасты

650 зубных щеток

650 кусков туалетного мыла

100 упаковок гигиенических прокладок

650 пар носков размера 39-43

650 тюбиков детского крема

650 одноразовых станков для бритья

15 рулонов по 100 штук фасовочных пакетов.

650 экосумок

650 больших плотных пакетов маек.

Более того, в подарки для бездомных людей волонтёры проекта «Хурма» по всей стране вяжут 300 комплектов из тёплых шарфов, варежек, носков и шапок.

«Мы хотим, чтобы бездомные люди не чувствовали себя обделёнными вниманием в новый год. Это же главный праздник с детства для всех – а когда человек в беде, ему ещё больше нужно волшебство. Конечно, наши подарки не сотворят чуда: из-за банки тушёнки и тёплых носков человек в один момент не обретёт дом. Но он почувствует тепло заботы незнакомых добрых людей. Подкрепится, оденется потеплее – и у него будет больше шансов, чтобы пережить зиму и с помощью наших специалистов выбраться с улицы», – говорит Виктория Рыжкова, координатор акции «Мандаринка и тушёнка».

Перед новым годом волонтёры «Ночлежки» расфасуют все собранные продукты и вещи в подарочные наборы. Накануне праздника их вручат бездомным людям на стоянках «Ночного автобуса», в пунктах обогрева, на приёме в консультационной службе и в приюте организации.