Курс биткойна превысил полмиллиона рублей
Курс криптовалюты сегодня впервые достиг отметки в 8,6$, что превышает 500 тыс. рублей. Об этом сообщает биржа Coindesk.
При этом активный рост этой валюты аналитики отмечали последние несколько недель. Границу в $8 тыс. биткоин побил 17 ноября, а отметку в $7 тыс лишь двумя неделями ранее.
Напомним, 15 августа курс биткоина обошел по цене самую дорогую российскую компанию – «Роснефть».
«Собака.ru» разбиралась, что на самом деле представляет из себя самая быстрорастущая валюта на сегодняшний день.
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