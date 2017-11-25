Курс биткойна превысил полмиллиона рублей

При этом активный рост этой валюты аналитики отмечали последние несколько недель. Границу в $8 тыс. биткоин побил 17 ноября, а отметку в $7 тыс лишь двумя неделями ранее.

Напомним, 15 августа курс биткоина обошел по цене самую дорогую российскую компанию – «Роснефть».

«Собака.ru» разбиралась, что на самом деле представляет из себя самая быстрорастущая валюта на сегодняшний день.