В России увеличилось число фрилансеров

В России за год выросла доля фрилансеров с 10 до 18 % — это около 13,5 миллиона человек, следует из отчета аналитического центра НАФИ. Большинство из них являются петербуржцами и москвичами. Основные сферы, в которых они заняты — торговля (11 %), строительство (9 %) и ремонт (5 %).

Также выяснилось, что для 11 % опрошенных удаленная работа — единственный источник заработка, при этом официально в России зарегистрировано 687 фрилансеров.