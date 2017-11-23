В России хотят отказаться от «черной пятницы»

Ассоциация компаний интернет-торговли предложила разработать и принять в России федеральный закон «О распродажах».

Организация предлагает утвердить понятие распродаж и описать самые распространенные их виды, а также установить ответственность для нечестных продавцов и покупателей. «Порой покупатели злоупотребляют потребители, собственными правами в период распродаж. Когда, например, они находят товары со скидкой, а затем пытаются через суд вернуть себе их полную стоимость. Если крупным интернет-магазинам с этой ситуацией бороться легче, то маленькие несут большие трудовые и денежные затраты», — отметил президент АКИТ Алексей Федоров.

Документ отправили на рассмотрение в Министерство торговли. Известно, что чиновники ведомства уже поддержали подобное нововведение и также сами предложили отказаться от «черной пятницы» и называть период распродаж «белой субботой».