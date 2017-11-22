В Петербурге из-за выселения «Школы кураторов» на улице могут оказаться дети-аутисты

В Петербурге без крыши над головой могут остаться сразу несколько организаций, оказывающих помощь детям и подросткам, пишет «Росбалт». Речь идет о помещениях, расположенных в доме № 4 по Миллионной улице.

В 2010 году здание в самом сердце города передали профсоюзу для нужд социокультурного проекта «Школа кураторов», нацеленного на популяризацию российской современной культуры в мировом сообществе. Одним из активных членов профсоюза был художник, музыкант и актер Сергей Бугаев, известный по прозвищу Африка. По его словам, после ремонта помещение, фактически принадлежащее городу, забрали.

Причина случившегося по мнению автора методик и программ физической и социальной реабилитации для инвалидов VIII вида (инвалиды с интеллектуальным отставанием в развитии) Владимира Куликова — в расположении «Школы кураторов».

«Представьте, что мы занимаемся с детьми, которые видят в окно Марсово поле, Мраморный дворец, собор Спаса на Крови. Мы можем сделать десять шагов и войти в Музей искусств. Создается совершенно новая, инновационная педагогическая среда, в которой учатся люди, имеющие проблемы с развитием», — отметил он.

Сергей Бугаев заявил, что обращался за помощью в администрацию города, и трижды — к губернатору Георгию Полтавченко, но на данный момент ответа так и не последовало.