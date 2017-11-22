Uber скрыл информацию о краже данных 50 млн пользователей

Компания Uber скрыла информацию об утечеке данных 50 млн пользователей и 7 млн водителей в 2016 году. Хакеры получили информацию о номерах, именах и электронной почте. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, только в США украли номера водительских прав у 600 тысяч водителей. Сама компания утверждает, что преступники не успели украсть данные банковских карт, сведениями о поездках и номера соцстрахования, но успели получить выкуп от Uber в размере 100 тысяч долларов.

После случившегося глава службы безопасности Uber Джо Салливан и его заместитель покинули компанию (они и решили скрыть массовую кражу данных), а генпрокуратура Нью-Йорка начала собственное расследование.