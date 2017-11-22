Смольный раздаст малолетним преступникам наушники для iPhone

Смольный вручит несовершеннолетним преступникам, а также находящимся под следствием молодым людям 14 – 19 лет новые наушники.

Конкурс на «оказание услуг по обеспечению занятости несовершеннолетних и молодежи» объявил городской комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. По условиям тендера 2500 трудных подростков отправятся в ведущие театры Петербурга и получат подарки – студийные вакуумные наушники.

Согласно техзаданию, они должны быть накладными, иметь НD-звучание, систему активного шумоподавления и совместимость с iPhone. Желаемые цвета: белые, красные и черные, а страна-производитель — США или Китай.

Как пояснили в комитете, цель благотворительности – обеспечение досуга при социальной адаптации и ресоциализации склонных к правонарушениям несовершеннолетних. Что касается плеера или телефона в комплекте к наушникам, то в документе они не предусмотрены.

По материалам «Фонтанки»