ЛДПР выдвинула Жириновского на выборы президента РФ в 2018 году

Либерально-демократическая партия выдвинула Владимира Жириновского в качестве кандидата на выборы президента России в 2018 году. Об этом на заседании думской фракции заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, пишет Интерфакс.

«На состоявшемся 20 ноября 2017 года совместном заседании Высшего совета политической партии ЛДПР и президиума фракции ЛДПР в Государственной думе единогласно было принято решение о выдвижении на пост кандидата в президенты РФ от политической партии ЛДПР председателя партии, руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Владимира Вольфовича Жириновского», — заявил Лебедев.

Владимир Жириновский будет участвовать в выборах президента России в пятый раз. Ранее о намерении побороться за пост главы государства заявляли оппозиционный политик Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак, сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и журналист Екатерина Гордон. Предвыборная кампания еще не началась, и ни один из потенциальных кандидатов пока не прошел регистрацию. Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.

По материалам «ДП»