«Чтобы принимали за равных, надо быть равными»: люди с инвалидностью о дискриминации и равнодушии

Наталья Камолинкова, 28 лет

Я не люблю делить жизнь на «до» и «после», вся она — череда чёрно-белых полос. Инсульт, который случился у меня четыре года назад, явно относится к черной. До «коляски» я училась в магистратуре — успела закончить буквально за 3 месяца до инсульта — и параллельно работала. Знаете, как проходят студенческие годы? Учишься в университете, после едешь в офис, затем — спортзал или встречи с друзьями. Свободного времени практически нет. Вечерами пишешь диплом, в выходные выезжаешь кататься на сноуборде. Из-за инсульта мне не удалось ощутить жизни, в которой работа занимает весь день целиком, а вечер полностью отводится домашним делам. Я воспринимаю это как новый этап, который у меня проявился таким неприятным образом. В какой-то мере жизнь стала даже насыщеннее: я много занимаюсь социальной деятельностью, она меня мотивирует, помогает развиваться.

Часто вспоминаю момент инсульта: несколько недель до этого у меня сильно болела спина. Все произошло ночью: встала в туалет, меня «прострелило» от ног до головы, по спине пробежали судороги. В тот момент я поняла, что мой организм отключается. Мы вызвали скорую, поехали в больницу, где меня осмотрели врачи. Объявили, что обследование будет через 10 дней. Это непозволительно долго! Благодаря родителям перевели в другую больницу, где сделали операцию и все обследования. Потом был реабилитационный период: заново училась сидеть, двигать руками.

Дискриминация, которую я чувствую, обычно связана с недоступностью чего-либо. Например, я очень редко посещаю концерты. Пойти на танцпол я не могу, а подняться на второй этаж иногда не представляется возможным. В такие моменты раздражает равнодушие людей. Я сталкиваюсь с множеством проблем, но главная из них — человеческое отношение. Люди могут не замечать, когда доставляют неудобства или вовсе обижают меня. Примеров море, начиная от электроподъемника, который отказываются ремонтировать, несмотря на большую стоимость, заканчивая водителями автобусов, которым просто лень спустить пандус, чтобы я могла подняться.

Иногда замечаю, что ко мне относятся предвзято, косо смотрят из-за инвалидности. С такими людьми стараюсь не контактировать. Моя позиция: все мы абсолютно равны, кто-то — мотоциклист, кто-то — водитель автобуса, а кто-то — на коляске.

Агрессия в мою сторону бывала всего несколько раз, последний случай произошел летом. На меня ругался контролер в автобусе, назвал «базарной бабой» за то, что просто попросила помощи и не получила её. Была настолько шокирована, что просто промолчала: хамство везде есть.

Еще одна важная часть моей жизни — Instagram. Мой аккаунт создан для того, чтобы показать обществу: инвалидность — не конец. Социальная сеть — лучший способ напомнить о себе и дать кому-нибудь капельку надежды. В следующий раз, когда вы будете строить новый торговый комплекс, вспомните, пожалуйста, что мы существуем! И что нам очень нужны все эти спуски, лифты и специальные туалеты.