РПЦ призвала жертв насилия не рассказывать об этом общественности

В эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» митрополит Волоколамский Иларион высказался за законодательную защиту права ребенка на жизнь и развитие с момента его зачатия. Помимо упоминания того, что аборт является грехом и порицается РПЦ, он также затронул тему насилия над женщинами. По его мнению, даже если она стала жертвой насилия, ребенок, которого она выносит, родит и воспитает, может принести ей счастье.

«Я думаю, что жизнь человека нуждается в законодательной защите с самого момента зачатия, потому что с точки зрения Церкви и с точки зрения очень многих медицинских работников и ученых зародыш — это человек, зародыш — это личность, это личность на определенной, начальной, стадии своего развития», — заявил он.

Священнослужитель также высказался и о волне открытых признаний женщин о пережитом. По мнению митрополита, все вовлеченные в публичное обсуждение данной проблематики вольно или невольно пропагандируют грех. Он подчеркнул, что такая публичность схожа с практикой общей исповеди, которую практиковала Церковь в первые века христианства. «Церковь очень скоро от этого отказалась, и исповедь стала тайной, потому что людям неполезно слышать о грехах других людей», — сказал он, посоветовав жертвам насилия и насильникам вместо огласки в соцсетях прийти на исповедь и обратиться в правоохранительные органы.