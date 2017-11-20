Россияне рассказали, чем им не нравится Владимир Путин

Россияне назвали главные минусы и плюсы президента России Владимира Путина. Как следует из данных опроса «Левада-центр», 15% жителям страны не нравится, что глава государства «не заботится о людях, мало делает для людей, не знает, как живут люди, забыл о простых людях». Еще 10% корят Путина за его слишком «мякое» отношение к министрам и за то, что он не увольняет премьера РФ Дмитрия Медведева.

Третье место (7%) среди негативных сторон Путина занял ответ «не борется с коррупцией, развел вокруг себя воров». Опрошенные также пожаловались на бедность и низкие зарплаты (6%) и на то, что президента «много говорит, мало делает», «отшучивается» и «врет» (5%).

Некоторых опрошенных беспокоит личная жизнь президента. В частности, 1% из них поставили Путину в укор то, что он «развелся с женой» и «не женат». Пятая часть опрошенных (20%) не видят у президента недостатков. Большинству симпатизирующих президенту россиян (19%) импонирует его решительность, сила, спокойствие, уверенность в себе. Они назвали главу государства «настоящим мужиком». Чуть меньшему числу россиян (18%) нравится внешняя политика президента. 16% опрошенных считают Владимира Путина опытным политиком и профессионалом, еще 15% отмечают его ум и образование, 9% — обаяние, умение хорошо говорить и чувство юмора. Небольшая доля опрошенных, 2%, хвалят президента за возвращение Крыма. При этом 3% привлекает в Путине все, а 8% — ничего. Социологи «Левада-центра» опросили 1,6 тыс. совершеннолетних россиян в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

По материалам «ДП»