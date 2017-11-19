Фотогалеря: конкурс «Мисс-мира-2017»

Конкурс «Мисс-мира» ежегодно проводится с 1951 года. С 2015 года организаторы отказались от проведения дефиле в купальниках, так как решили делать больший упор на личностях участниц, а не их внешности. В прошлом году победительницей стала пуэрториканка Стефани Дель Валле.