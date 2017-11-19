Фотогалеря: конкурс «Мисс-мира-2017»

Представительница Индии Мануша Чхиллар стала новой «Мисс мира». 18 ноября в Китае, в городе Санья, завершился последний этап конкурса. 

Девушка опубликовала в своем Instagram видео с моментом объявления её победительницей конкурса. «Момент коронации на финале «Мисс-мира-2017»» – подписала она пост, добавив в хэштегах, что для неё это момент «изменивший жизнь». 

Первой вице-мисс стала Андреа Месу из Мексики, второй – англичанка Стефани Хилл.

Представительница России Полина Попова вошла в десятку финалисток.

  • Слева направо: Андреа Месу (Мексика), Мануша Чхиллар (Индия), Стефани Хилл (Великобритания).

  • Мануша Чхиллар (Индия)

  • Объявление победительницы «Мисс-мира-2017»

  • Полина Попова

Конкурс «Мисс-мира» ежегодно проводится с 1951 года. С 2015 года организаторы отказались от проведения дефиле в купальниках, так как решили делать больший упор на личностях участниц, а не их внешности. В прошлом году победительницей стала пуэрториканка Стефани Дель Валле.

  • Стефани Дель Валле (справа)

  • Награждение победительницы 2017 года

«Собака.ru» недавно рассказывала об Алене Тяпковой, которая приняла участие в первом конкурсе красоты «Мисс Мира» для девушек на колясках.


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