Блогер и основатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская проведёт встречу в пользу «Ночлежки»

Кулинарный блогер, издатель и основатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская проведёт встречу в пользу «Ночлежки» — благотворительной организации, помогающей бездомным. Ника Белоцерковская участвует в благотворительном аукционе Meet for Charity, который проходит в Facebook.

«Она называет себя классическим спринтером, чей энтузиазм затухает, как только начинается рутина. К ней невозможно относиться безразлично: ей либо восхищаются, либо ненавидят, при этом она уверена: основной закон комментариев в интернете состоит в том, что люди пишут себе о себе», – говорят организаторы Meet for Charity.

Торги продлятся 48 часов. Все это время участники могут делать ставки. Сейчас она уже дошла до 700 000 рублей. Победитель, сделавший самую крупную ставку, получит возможность встретиться с Никой Белоцерковской, а вырученные деньги пойдут на работу проектов «Ночлежки» – помощь бездомным людям.