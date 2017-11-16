Мэрил Стрип восхитилась работой Фельгенгауэр, Иоффе и Гессен

Трёхкратная обладательница премий «Оскар», американская актриса Мэрил Стрип выступила на церемонии International Press Freedom Award с речью, в которой восхитилась работой журналистов Татьяны Фельгенгауэр, Юлии Иоффе и Марии Гессен.

«И никогда не было более увлекательного и опасного времени, чтобы быть журналистом-расследователем. Особенно, конечно, для женщин. Разные женщины в разных профессиях стоят за правду. Я восхищаюсь этими людьми, потому что я не по-настоящему храбрый человек», — сказала она.

Она добавила, что журналисты часто подвергаются нападениям или давлению за свою расследовательскую деятельность.

International Press Freedom Award – журналистская премия, которая вручается за «мужество при защите свободы слова».