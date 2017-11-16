Мэрил Стрип восхитилась работой Фельгенгауэр, Иоффе и Гессен
Трёхкратная обладательница премий «Оскар», американская актриса Мэрил Стрип выступила на церемонии International Press Freedom Award с речью, в которой восхитилась работой журналистов Татьяны Фельгенгауэр, Юлии Иоффе и Марии Гессен.
«И никогда не было более увлекательного и опасного времени, чтобы быть журналистом-расследователем. Особенно, конечно, для женщин. Разные женщины в разных профессиях стоят за правду. Я восхищаюсь этими людьми, потому что я не по-настоящему храбрый человек», — сказала она.
Она добавила, что журналисты часто подвергаются нападениям или давлению за свою расследовательскую деятельность.
International Press Freedom Award – журналистская премия, которая вручается за «мужество при защите свободы слова».
Напомним, на ведущую «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр 23 октября было совершено нападение - злоумышленник по имени Борис Гриц пришел прямо в редакции и ударил ее ножом в горло. Ведущая была госпитализирована, врачи ввели ее в искусственную кому. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, но она до сих пор находится в больнице. Полиция задержала нападавшего, и на допросе он заявил, что Фельгенагуэр «пять лет изводила его телепатически и сексуально». Ему назначена психиатрическая экспертиза.
Позже Фельгенгауэр опубликовала на своей странице в Facebook письмо, в котором рассказала о происшествии и поблагодарила людей, которые оказались с ней рядом в трудный момент.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.