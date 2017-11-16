Петербургский банк «Возрождение» объяснил двойные списания денег у клиентов

Петербургский банк «Возрождение» извинился перед клиентами за двойные списания средств. «В связи техническим сбоем ряд клиентов получили оповещение о повторном списании средств. В ближайшие 2 часа проблема будет решена, списание будет отменено, о чем клиент будет проинформирован сообщением с указанием корректной суммы остатка», — говорится в сообщении на сайте банка.

16 ноября клиенты банка начали жаловаться в соцсетях, что у них дублируются последние операции от 15 ноября. Некоторые клиенты из-за сбоя оказались в минусе, после чего их карты были заблокированы. При этом ряду клиентов удалось связаться с технической поддержкой, которая сообщила, что работает над устранением неисправности.

По материалам «ДП»