СМИ опубликовали новый черный список гостей культурного форума в Петербурге

Министерство культуры составило новый черный список нежелательных гостей Санкт-Петербургского международного культурного форума. В него вошли художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, режиссер Дмитрий Крымов, художественный руководитель Малого драмтеатра Москвы Лев Додин, основатель Школы драматического искусства Анатолий Васильев, художественный руководитель Большого драматического театра Андрей Могучий, заместитель художественного руководителя Театра наций Роман Должанский. Документ целиком в первоначальном виде опубликовал портал Colta.ru.

По данным издания, служебная записка предназначена для внутреннего пользования и подписана первым заместителем министра культуры России Владимиром Аристарховым. В ней отмечается, что участников «нецелесообразно» приглашать на форум. В записке также есть характеристики участников списка.

В частности, отмечается, что деятельность Кирилла Серебренникова «размывает традиционные российские духовно-нравственные ценности», а в его спектаклях есть попытки фальсификации российской истории. Лев Додин, как утверждается, разделяет «оппозиционное» политическое мировоззрение.

5 октября главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал фото якобы официального письма первого заместителя главы Минкультуры Владимира Аристархова заместителю министра культуры РФ Александру Журавскому. В нем перечислены 12 нежелательных на форуме гостей, среди которых были режиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, кинокритик Андрей Плахов, киновед и главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус, журналистка Фекла Толстая, режиссеры Энг Ли, Дэнни Бойл и Кристоф Марталер.

Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября.

По материалам «ДП»