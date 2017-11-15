В России с 15 ноября запретили «легкие» сигареты и изменили дизайн пачек

В России 15 ноября вступил в силу технический регламент Таможенного союза на табачную продукцию. Согласно новым правилам, теперь сигареты можно будет выпускать только с устрашающими изображениями, на пачках сигарет будет запрещено писать словосочетания «с низким содержанием смол», «легкие», «мягкие» и размещать изображения еды.

В обновленном дизайне, уточняет ТАСС, изображения с предупреждением о вреде курения должны размещаться на обеих сторонах пачки, а не с одной, как было прежде. Размер изображений должен быть не менее 50% от площади пачки. Внутри упаковки с сигаретами не должно быть рекламных вкладышей. Кроме того, на них теперь нельзя печатать изображения или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания — например, фруктами. Исключение сделано только для ментола.

Более того, запрещается называть сигареты «с пониженным содержанием смол», «легкие», «мягкие», чтобы у потребителя не создавалось впечатление о низком вреде табака. В концепции Минздрава о государственной политике противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы также предусмотрен переход на стандартизированные упаковки сигарет — введение требований по длине, высоте, ширине и цвету упаковки табачных изделий.

В сентябре Евразийская антитабачная коалиция написала письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором попросила довести акцизы на табачные изделия до среднеевропейского уровня. В случае поддержки данной инициативы стоимость одной пачки сигарет будет составлять не менее 150 рублей. 1 ноября стало известно, что крупнейшие производители табачной продукции обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Они высказали несогласие с несколькими пунктами антитабачной концепции. В частности, компании-производители выступили против раскрытия состава сигарет и запрета на использование пищевых добавок. 2 ноября источники РБК в социальном блоке правительства сообщили, что концепцию вернули в Минздрав на доработку.

По материалам «ДП»