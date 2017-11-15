«У нас можно, ребята»: в сети появилась реклама петербургского гей-френдли такси

В свою очередь пользователь сети, открытый гомосексуал Владан Райнс решил узнать, какой из сервисов такси в России дружелюбней всего относится к представителям его ориентации. Он задал вопросы в Twitter четырем крупнейшим операторам, но пока получил только два ответа.

Так, сервисы Uber и Gett заявили, что против дискриминации, и попросили рассказать, если клиент столкнулся с какой-то проблемой.