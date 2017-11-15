«У нас можно, ребята»: в сети появилась реклама петербургского гей-френдли такси
В сети появилась реклама петербургского отеделения сервиса «Рутакси»: под фото, на котором изображены двое мужчин на заднем сидении автомобиля, держащиеся за руки, написано «В Rutaxi знают все о крепкой мужской дружбе, но никому не расскажут. У нас можно, ребята», — говорится в описании объявления. Сообщение сопровождает эмоджи в виде радуги — интернационального символа ЛГБТ-движения.
В свою очередь пользователь сети, открытый гомосексуал Владан Райнс решил узнать, какой из сервисов такси в России дружелюбней всего относится к представителям его ориентации. Он задал вопросы в Twitter четырем крупнейшим операторам, но пока получил только два ответа.
Так, сервисы Uber и Gett заявили, что против дискриминации, и попросили рассказать, если клиент столкнулся с какой-то проблемой.
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