В Петербурге пенсионерка помогла вызволить из плена иностранного студента

Студент-второкурсник одного из петербургских вузов из-за сомнительного долга знакомой оказался похищен её кредиторами. Его уберегла внимательная пенсионерка, заметившая неладное и вызвавшая полицию.

Как стало известно «Фонтанке», в начале шестого вечера 13 ноября телефон службы «02» набрала 58-летняя жительница Кировского района, которая заявила о преступлении у дома №54 по улице Зины Портновой. По её словам, буквально за несколько минут до её звонка двое мужчин кулаками затолкали третьего в Chevrolet Lacetti. Женщина оказалась настолько внимательной, что смогла назвать госномер машины.

Через два часа наряд Росгвардии остановил Chevrolet с указанными номерами у соседнего дома. В салоне находились четверо, ни один из них владельцем автомобиля не был. Зато там оказались и парочка драчливых незнакомцев, и их вынужденный пассажир – 25-летний гражданин Узбекистана, получающий высшее образование в Государственном техническом университете. Всех, включая 31-летнего водителя, доставили в отдел полиции. Там же студент-второкурсник написал заявление.

По его словам, кроме родины с похитителями его объединяет общая знакомая – 29-летняя землячка, якобы задолжавшая двум братьям-ровесникам 130 тысяч. А нестандартными методами его обидчики пытались выяснить адрес девушки. Узнать её местонахождение им так и не удалось – их задержали на двое суток. СК квалифицировал случившееся как похищение человека и возбудил уголовное дело.

По материалам «Фонтанки»