Цены на шампанское вырастут на 15% к Новому году

В России к Новому году ожидается повышение стоимости шампанского и игристых вин на 10-15%, пишут «Известия».

Причина этого - неурожай в Европе, включая французскую провинцию Шампань, где в нынешнем году собрано на 20-25% меньше винограда, чем в предыдущие годы, а также повышенный спрос на эти напитки в преддверии зимних праздников.

Тем не менее, меньше всего подорожание коснется продукции нижнего ценового сегмента, так как выбор в этой категории на российском рынке достаточно широк. Сейчас минимальная розничная цена на бутылку шампанского составляет 164 рубля.