С Нового года ВТБ24 перестанет существовать

Внеочередное общее собрание акционеров ВТБ 9 ноября приняло решение о реорганизации банка в форме присоединения к нему ВТБ24. Весь розничный бизнес будет объединен под единым брендом ВТБ с 1 января 2018 года, сообщает пресс-служба кредитной организации в пятницу, 10 ноября.

Отмечается, что работа по объединению продуктовой линейки уже началась. Сейчас в обоих банках действуют идентичные условия по ипотеке, потребительским кредитам, вкладам, малому бизнесу. Единым сайтом объединенного банка станет www.vtb.ru, который ВТБ обещает полностью обновить в ближайшее время.

Клиенты розничного бизнеса группы «ВТБ» смогут продолжить обслуживание в привычных офисах (объединенная розничная сеть возрастет до 1,3 тыс. точек), но уже под единым брендом. Условия, на которых они получили услуги, останутся прежними. Переоформлять действующие договоры не потребуется, отмечают ВТБ.

Группа ВТБ объявила о планах присоединить розничный ВТБ24 в конце 2016 года.

По материалам «ДП»