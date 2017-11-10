Умер сатирик Михаил Задорнов

Известный российский сатирик и юморист Михаил Задорнов умер в возрасте 69 лет, сообщает телеканал РЕН ТВ. На протяжении долгого времени лечился от онкологического заболевания.

В конце октября писатель-сатирик Семен Альтов, говоря о здоровье Михаила Задорнова, заявил: «Все очень плохо».

Смерть Задорнова подтвердила агентству «Москва» телеведущая Регина Дубовицкая.

«Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная», — сказала Дубовицкая, которая ведет программу «Аншлаг», где на протяжении многих лет выступал Задорнов.

Информацию о смерти Задорнова также подтвердили РБК в пресс-службе телеканала РЕН, на котором выходила его передача.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале, начал карьеру актера и драматурга в 1970-е годы студенческом театре МАИ. В середине 1980-х годов он руководил отделом сатиры и юмора в журнале «Юность». В 1980-х годах он начал самостоятельные выступления, получив широкую известность.

В последние годы Задорнов занимался теорией об этимологии русских слов и истории славянства, которые резко критиковало научное сообщество.