Ксения Собчак станет ведущей интерактивного шоу «Чернобыль. Зона обсуждения»

Будущий кандидат в президенты и журналистка Ксения Собчак станет ведущей шоу ТВ-3 «Чернобыль. Зона обсуждения», которое стартует 10 ноября в 21:30.

Зрители канала, поклонники сериала «Чернобыль 2. Зона отчуждения», а также журналисты, блогеры и другие представители медиасообщества смогут погрузиться в «кухню» сериала, задать все интересующие их вопросы и пообщаться с создателями «Чернобыля» в неформальной обстановке.

Гостями новой программы, помимо авторов сериала и исполнителей, станут актёры, сценаристы, режиссёры и продюсеры других шоу.



Сериал о приключениях пятерых подростков в мистической Зоне, образовавшейся вокруг Припяти, был впервые показан в 2014 году и стал одним из самых рейтинговых проектов с долей 27%. «Чернобыль. Зона отчуждения» был представлен вместе с самыми заметными телесериалами со всего мира на престижной сессии Fresh TV на крупнейшем в мире телерынке MIPCOM в Каннах и вошел в тройку финалистов премии ТЭФИ-2015 в номинации «Лучший телевизионный сериал».

Ранее стало известно, что Ксения Собчак запустит в YouTube собственное регулярное шоу, которое, вероятнее всего, будет еженедельным. 6 ноября телеканал «Пятница» запустил новую развлекательную передачу «Можем повторить!» с Ксенией Собчак и Антоном Красовским, в которой журналисты «путешествовуют во времени» и испытывают на себе ключевые моменты российской истории.