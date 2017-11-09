Стали известны сроки проведения Всероссийской переписи населения

Правительство установило сроки проведения Всероссийской переписи населения. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабинета министров.

Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Пробная перепись состоится за 2 года до основной и охватит примерно 550 тыс. человек. Ответственным за подготовку, проведение переписей, обработку сведений и подведение итогов назначен Росстат.

Ранее премьер России Дмитрий Медведев говорил, что собирать сведения будут тремя методами: россияне смогут заполнить переписной лист в Интернете или бумажный лист, который принесут на дом переписчики, а также ввести информацию с помощью специальных планшетов.

В конце марта президент Владимир Путин подписал закон об онлайн-переписи населения. Ее проведение станет возможным после регистрации граждан в федеральной государственной информационной системе.

По результатам Всероссийской переписи будет получена официальная статистическая информация о численности и составе населения России в целом, по субъектам Федерации, по муниципальным образованиям в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем.

Последняя перепись населения в России прошла с 14 по 25 октября 2010 года.

По материалам «ДП»