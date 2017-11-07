Петербургские бизнесмены вспомнили, что происходило с их предками в 1917 году

Вадим Лапин, совладелец Ginza Project

«Моя бабушка Анна Михайловна приехала в Петербург перед самым началом Первой мировой. Сначала работала в одной семье, потом в другой, а затем ее пригласили вести хозяйство у Адриана Ивановича Непенина, которого в 1916 году назначили командующим Балтийским флотом. Пригласили потому, что рекомендации были очень хорошие: детей любит, характер комфортный, готовит прекрасно, ну и, наконец, просто красавица.

Вице–адмирал Непенин был награжден орденом за храбрость еще во время обороны Порт–Артура, а в начале Первой мировой организовал эффективную систему перехвата и дешифровки германских радиосообщений. Жили они где–то недалеко от Невского, бабушка рассказывала, что часто ходила за продуктами в Елисеевский (фуа–гра и прочие деликатесы туда поступали из Парижа), но мясо покупала только в специальных лавках. В магазинах полки ломились от продуктов, все взвешивали только в фунтах, а к покупателям относились исключительно уважительно — на праздники постоянным клиентам обязательно дарили подарки. Вообще в рассказах бабушки Петроград — это такой прекрасный цивилизованный европейский город: по улицам, ярко освещенным витринами ресторанов, гуляют девушки в прекрасных платьях.

На Рождество в квартире командующего устраивали обеды, на которые приглашались подчиненные и сослуживцы с женами. Готовила бабушка, очень много рецептов с тех времен сохранилось: рыба под маринадом, рыба фаршированная, пироги, супы, куропатки, утки — то, что обычно она подавала на стол. Не знаю, можно ли это сейчас воспроизвести, но в детстве, когда бабушка готовила, это было безумно вкусно. Просто безумно!

Война начала чувствоваться только в конце 1916 года, когда начались перебои с хлебом. И тогда ура–патриотизм и лозунги «все за царя» сменились разговорами, что жена царя — немецкая шпионка. Но того, что произошло затем, все равно никто не ожидал: учитывая 300–летнюю историю Романовых, считалось, что они навсегда. После Февральской революции ситуация в городе резко поменялась: появилось много дезертиров и беженцев, преступность резко выросла, офицеров на улице избивали, полицейских убивали… А еще бабушка помнила момент, когда Ленин приехал в город. Вернее, встречать Ленина на Финляндский вокзал ходил дедушка Андрей Иванович, который работал мастером на «Красном Выборжце» (до революции — Санкт–Петербургское общество меднопрокатного и трубного завода бывш. Розенкранц. — Ред.). Ничего не было ни слышно, ни видно, но общая эйфория была, надеялись на лучшее будущее, однако все рухнуло буквально за полгода.

Командующего Балтийским флотом убили матросы, его семья уехала в Севастополь, бабушку звали с собой… Но бабушка и дедушка решили перебираться на родину Андрея Ивановича — в карельское село Вознесенье. Когда Вознесенье оккупировали белофинны, их эвакуировали в Татарстан, где дедушка работал мастером на ремонтном заводе, а уже оттуда они переехали под Лугу, в поселок Оредеж, куда я и приезжал в детстве. У бабушки была швейная машинка «Зингер», которую она увезла с собой еще из Петербурга. Потом я эту машинку отдал в наш ресторан «Мари Vanna».