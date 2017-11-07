AliExpress будет доставлять товары в Россию за 10 дней

Китайский онлайн-магазин AliExpress пообещал сократить срок доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней за счет чартерных рейсов, пишет «Коммерсант».

AliExpress планирует собирать товар на собственных складах и контролировать весь процесс его доставления. Обеспечить ускоренную доставку должна логистическая компания Cainiao, также входящая в группу Alibaba, и российские партнеры магазина, среди которых «Почта России» и AirBridgeCargo.

«Почта России» будет перевозить товары на собственных самолетах «Ту-204-100С». Подрядчиком выступает компания «Авиастар-Ту», которая отвечает за обеспечение внутренних и международных рейсов, наземное обслуживание в аэропортах и заправку топливом. В пресс-службе «Почты России» изданию рассказали, что в преддверии высокого сезона число авиарейсов из Китая в Россию будет увеличено.

Напомним, ранее стало известно о том, что AliExpress запустит сеть магазинов виртуальной реальности в 11 городах России, среди которых Петербург.

По материалам «ДП»