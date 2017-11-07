Ксения Собчак выступит против закона о гей-пропаганде и за ограничение влияния РПЦ

В рамках избирательной кампании Ксения Собчак собирается поднять темы влияния РПЦ на жизнь общества, а также выступить за отмену закона о гей-пропаганде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на журналиста и члена предвыборного штаба Собчак Антона Красовского.

Красовский заявил, что Собчак намерена выступать за равноправие людей вне зависимости от пола, национальности и сексуальной ориентации. Кроме того, телеведущая считает, что необходимо провести повторный референдум в Крыму, наладить партнерские отношения с США и прекратить военные действия в Сирии. По мнению Собчак, влияние Русской православной церкви на все сферы жизни общества нужно ограничить, добавил Красовский. «Задача Собчак — сказать то, что никто не может сказать. Не лицемерить, как Путин, Навальный, Явлинский, любой (политик), а говорить правду. Это будет кампания правды, даже если эта правда многим и не понравится», — сказал он.

Сам Красовский считает, что по этим темам в обществе нет консенсуса, более того, многие люди из разных слоев не согласны с позицией государства, но не говорят об этом. Он обратил внимание на то, что заявления Собчак о захоронении Ленина, повторном референдуме в Крыму и освобождении политзаключенных уже получили отклик среди россиян и активно обсуждаются.

Напомним, 18 октября стало известно о том, что Ксения Собчак собирается баллотироваться в президенты России. При этом телеведущая допустила, что если ЦИК зарегистрирует политика Алексея Навального, то она снимет свою кандидатуру. В свою очередь, телеведущий Иван Ургант даже успел снять пародию на предвыборный ролик Собчак. Мы вспомнили лучшие луки знаменитости в стиле power-dressing и предположили, как будет выглядеть первая российская женщина-президент.

По материалам «ДП»