Победителя «Битвы экстрасенсов» задержали на краденном Bentley

Как сообщает «Фонтанка», автомобиль был задержан еще 1 ноября, однако на экспертизу сотрудники ГИБДД отправили его только утром 4 ноября. Сообщается, что внимание дорожников привлек явный признак «перебитого номера»: после литеры W стояла просто палочка – «I», однако на всех VIN этой модели в этом месте выбивается цифра. Сейчас эксперты пытаются установить имя настоящего владельца автомобиля.

Задержанный, Петр Смирнов, более известен как Свами Бодхи Даши – победитель 17-й «Битвы экстрасенсов». Он выиграл в программе в декабре прошлого года и заодно получил титул самого таинственного из её участников.

На официальном сайте мага сказано: «Все хотят счастья и здоровья. Но у каждого из нас в глубине души есть темный уголок, где скапливается весь эмоциональный мусор, травмы, страхи и сомнения - те самые препятствия, которые нас тормозят. Встреча с собой зачастую неприятна. Но честность перед собой необходима».

К слову, сотрудников ГИБДД интересовали подробности приобретения Даши краденного автомобиля. Однако экстрасенс ответил, что он получил Bentley в том же состоянии, в котором его изъяли 1 ноября.

По материалам «Фонтанки»