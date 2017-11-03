Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы после нападения

Журналистку Татьяну Фельгенгауэр, на которую напали в редакции «Эха Москвы», выписали из больницы.

23 октября ее госпитализировали после нападения с ножом в редакции. Борис Гриц ударил ведущую в горло. 

 


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