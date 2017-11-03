Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы после нападения
Журналистку Татьяну Фельгенгауэр, на которую напали в редакции «Эха Москвы», выписали из больницы.
23 октября ее госпитализировали после нападения с ножом в редакции. Борис Гриц ударил ведущую в горло.
Дорогие и любимые коллеги! Ну не названивайте моей маме) я дома, все ок. Дайте чуть-чуть в себя прийти. И мне, и моей семье. Спасибо) люблю!— Tania Felgengauer (@t_felg) 3 ноября 2017 г.
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