Вдова Сергея Бодрова дала первое интервью после его гибели

Светлана Бодрова — вдова актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, погибшего в 2002 году во время съемок фильма «Связной» в Северной Осетии, дала свое первое интервью журналистке Екатерине Гордеевой. Бодрова, в частности, рассказала о своей работе в «Жди меня» и возмущении из-за фильма Юрия Дудя.

В интервью, опубликованном изданием Colta, она призналась, что после трагической гибели супруга ей пришлось вернуться в передачу «Жди меня», из которой она ушла в 1999 году. Если бы она этого не сделала, то «не выжила бы». «Нам ведь еще и не на что было жить. Мы перед отъездом Серегиным купили квартиру. Тут были голые стены. Двое детей. Надо как-то их кормить, надо деньги зарабатывать, надо жить. Но я вообще не помню этих месяцев. По-моему, я вообще ничего не соображала. Я даже не понимала, что всё, что я остаюсь ни с чем, что все кончено», — рассказала она.

Помимо этого, Светлана Бодрова упомянула недавний фильм журналиста Юрия Дудя о погибшем муже. «Знаете, мне добрые люди, разумеется, присылали фильм Юрия Дудя, в котором Александр Михайлович Любимов (продюсер и ведущий «Взгляда»- Прим. ред.) рассказывал, как заметил этого молодого артиста. Я фильм посмотрела и все это слышала своими ушами. И меня это возмутило. И маму Сережину это тоже возмутило. Человек на голубом глазу говорит: „Я его заметил, я его увидел, я его пригласил». Нет! Никакого отношения к приглашению Бодрова во „Взгляд" Любимов не имеет. Они никогда не были друзьями, у них никогда не было теплых отношений». Она также обвинила Любимова в том, что тот представляется большим другом Бодрова, при этом после его смерти он не звонил никому из его родственников.