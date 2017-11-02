Герман Стерлигов продает «Хлеб и соль» из-за несогласия снимать гомофобную табличку

Скандально известный бизнесмен Герман Стерлигов объявил о продаже сети магазинов «Хлеб и соль», из-за давления со стороны прокуратуры по делу о гомофобных табличках на входе. Предприниматель продаст бизнес в Москве.

«Им надо, чтобы мы начали обслуживать всех, кто бы к нам не зашел. Иначе пообещали, что в результате комплексных проверок, где их начальник-прокурор требует найти у нас „возможные нарушения“, нас все равно закроют и дела заведут. Мы лучше откажемся от заработков и от магазинов в Москве», — заявил предприниматель.

За всю сеть в Москве бизнесмен хочет получить 600 тысяч долларов, что по нынешнему курсу равносильно почти 35 миллионам рублей. Он обещает, что вложения окупятся за год.

Напомним, в понедельник, 30 октября, в Петербурге разбили витрину магазина сети «Хлеб и соль». Неизвестные проломили световую витрину в магазине на ул. Всеволода Вишневского, 3, оставив над ней надпись: «Позор фашизму». «Стерлигов к фашистам никакого отношения не имеет», — заявили «Фонтанке» в магазине, предположив, что это была хулиганская выходка.

В июне Стерлигов закрыл один из своих магазинов в Петербурге. Об этом написал житель города Сергей Ушан на странице сообщества «Пять углов: Мы живем в центре Петербурга» в Facebook. В свою очередь, в комментариях к посту, активистка Вера Врубель написала, что скорее всего хозяин лавки решил «не дожидаться решения Прокуратуры», которая начала проверку по жалобе самой Врубель.

Мы попытались разобраться, с чего начинал Стерлигов, как придумал хлеб по 1500 рублей и почему Петербург не принял идею нетерпимости.